Более 300 голосований: проект «Активный гражданин» подвел итоги 2021 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На проекте «Активный гражданин» за прошедший 2021 год провели более 300 голосований и 35 викторин. Об этом в пятницу, 31 декабря, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

— Участники оценивали проекты реставрации и благоустройства, выражали свое мнение о прошедших мероприятиях, выбирали названия для станций метро, первого речного электрического трамвайчика и даже дали имя новым животным Московского зоопарка, — уточнил он.

По его словам, больше всего людей собрало голосование, посвященное выбору названий для новых станций МЦД-2 и МЦД-4. Также особой популярностью у москвичей пользовались голосования, по итогам которых выбирали лучшие парки для вечерних прогулок и оценивали проект создания единого маршрута в парке «Яуза». Уточняется, что каждое из этих голосований собрало более 200 тысяч человек.

— Важной доработкой этого года является обновление сервиса «Общественные обсуждения», где можно изучать градостроительные проекты и оставлять свои предложения. Обновлено и мобильное приложение, благодаря чему найти нужный раздел или проголосовать стало еще проще и быстрее, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Он также подчеркнул, что около трех миллионов оценок собрала на проекте рубрика «Пульс столицы», в которой москвичи могут ознакомиться с интересными фактами о столице.

Кроме того, в прошедшем году пользователи смогли поучаствовать в «Весеннем марафоне» и «Осеннем марафоне». В первом приняло участие 46 тысяч москвичей, а во втором — около 90 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 декабря мэр города Сергей Собянин анонсировал запуск голосования на портале «Активный гражданин». Неравнодушные горожане смогут отдать свой голос за предложенные названия новых улиц и станций столичного метрополитена. Запущены будут сразу 28 голосований.