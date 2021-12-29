Сергей Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск голосования на портале «Активный гражданин». Неравнодушные горожане смогут отдать свой голос за предложенные названия новых улиц и станций столичного метрополитена. Об этом глава города сообщил в среду, 29 декабря.

— Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований, — написал глава города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, например, на юго-востоке столицы появится новая станция метро недалеко от Проектируемого проезда № 1423 и Южнопортовой улицы. Открытие остановочного пункта запланировано на 2025 год.

В Южном административном округе (ЮАО) города планируется возведение станции подземки в районе Кавказского бульвара и Ереванской улицы. Ввод в эксплуатацию данного объекта транспортной инфраструктуры назначен на 2025 год.

На западе Москвы специалисты планируют организовать новую улицу в районе Раменки. Она появится на месте Проектируемого проезда № 739б.

Также на юго-западе столицы предусмотрено строительство новой станции Троицкой линии метрополитена недалеко от улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан.

В Новой Москве в 2025 году планируют открыть станцию метро, расположенную вдоль Калужского шоссе.

С подробностями голосования можно ознакомиться на портале «Активный гражданин».

До этого Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе. Он отметил, что неравнодушные горожане смогут проголосовать за предложенные проекты развития указанных территорий или предложить свои варианты реконструкции.