Сергей Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск голосования на портале «Активный гражданин». Неравнодушные горожане смогут отдать свой голос за предложенные названия новых улиц и станций столичного метрополитена. Об этом глава города сообщил в среду, 29 декабря.
— Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований, — написал глава города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Так, например, на юго-востоке столицы появится новая станция метро недалеко от Проектируемого проезда № 1423 и Южнопортовой улицы. Открытие остановочного пункта запланировано на 2025 год.
В Южном административном округе (ЮАО) города планируется возведение станции подземки в районе Кавказского бульвара и Ереванской улицы. Ввод в эксплуатацию данного объекта транспортной инфраструктуры назначен на 2025 год.
На западе Москвы специалисты планируют организовать новую улицу в районе Раменки. Она появится на месте Проектируемого проезда № 739б.
Также на юго-западе столицы предусмотрено строительство новой станции Троицкой линии метрополитена недалеко от улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан.
В Новой Москве в 2025 году планируют открыть станцию метро, расположенную вдоль Калужского шоссе.
С подробностями голосования можно ознакомиться на портале «Активный гражданин».
До этого Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе. Он отметил, что неравнодушные горожане смогут проголосовать за предложенные проекты развития указанных территорий или предложить свои варианты реконструкции.