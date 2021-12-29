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Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Специалисты планируют комплексно благоустроить вылетную магистраль на Волоколамском шоссе в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря.

Глава города сообщил, что в 2021 году строители завершили основную часть работ по реконструкции Волоколамского шоссе.

— В уходящем году мы в основном завершили сложную многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе. Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали. Суть проекта — создать «шоссе комфортной пересадки» с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами. Одновременно с благоустройством самого Волоколамского шоссе планируем привести в порядок ряд знаковых мест и близлежащих парков, — заявил Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе Фото: Сайт Сергея Собянина

Так, например, на площади перед Строгановским училищем появится место для отдыха и встреч, а в парках «Берег реки Сходни» и «Долина реки Химки» — объекты досуговой и спортивной инфраструктуры, подчеркнул мэр Москвы в личном блоге.

Сергей Собянин отметил, что неравнодушные горожане смогут проголосовать за проект благоустройства указанных территорий на портале «Активный гражданин».

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе Фото: Сайт Сергея Собянина

23 декабря глава города утвердил проект благоустройства территорий у станций Кунцевская и Славянский бульвар первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

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