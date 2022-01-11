Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средний проходной балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В исследование участвовали 838 университета, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов за исключением военных и творческих.

По данным мониторинга, в 2021 году средний балл по стране для поступления на бюджет был 70,3, в 2020 году он составлял 70,8 балла. Снижение проходного балла было выявлено и в российских регионах — с 67,5 до 66,9.

Отмечается, что такая тенденция не коснулась платный прием — в 2021 году по стране средний балл увеличился на 0,4, а в регионах — на 0,3, сообщает издание РБК.

Стали известны сроки проведения ОГЭ в 2022 году. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году будет проводиться с 21 апреля по 2 июля. Отмечается, что досрочный период ОГЭ для девятиклассников будет проходить с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля.