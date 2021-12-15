Стали известны сроки проведения ОГЭ в 2022 году

ЕГЭ ПО КИТАЙСКОМУ / Фото: «Вечерняя Москва»

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году будет проводиться с 21 апреля по 2 июля. Соответствующий приказ Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что досрочный период ОГЭ для девятиклассников будет проходить с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период для сдачи ОГЭ запланирован на 5–24 сентября.

До этого в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате. В ведомстве отметили, что в России два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ. В настоящее время она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год.

3 ноября председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. По его словам, следует возродить советскую школу образования, так как она была лучшей в мире. Законодательные инициативы должны быть направлены на отмену экзамена, подчеркнул он.