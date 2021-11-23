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ФИПИ опубликовал демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год

Иван Юминов

Общество
ФИПИ опубликовал демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 23 ноября.

— В данном разделе представлены документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена 2022 года: кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения Единого государственного экзамена, спецификации контрольных измерительных материалов для проведения Единого государственного экзамена, демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена, — говорится в сообщении.

Аналогичный раздел посвящен проведению ОГЭ, отмечается на сайте ФИПИ.

23 ноября председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. По его словам, следует возродить советскую школу образования, так как она была лучшей в мире. Законодательные инициативы должны быть направлены на отмену экзамена, подчеркнул он.

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