«Отменить ЕГЭ»: Бастрыкин назвал современные экзамены пыткой для молодежи
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, выразил мнение, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой.
— Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи, — цитирует главу СК РИА Новости.
20 ноября стало известно, что Бастрыкин планирует встретиться с актрисой Светланой Светличной, чтобы обсудить с ней «духовно-нравственное и культурное развитие» учащихся образовательных учреждений Следственного комитета. Об этом сообщалось на сайте ведомства.
В сообщении говорилось, что актриса на протяжении нескольких лет оказывает ведомству помощь в вопросах культурного и патриотического воспитания кадетов, студентов академий и начинающих следователей.