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«Отменить ЕГЭ»: Бастрыкин назвал современные экзамены пыткой для молодежи

Полина Долганова

Общество
«Отменить ЕГЭ»: Бастрыкин назвал современные экзамены пыткой для молодежи
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, выразил мнение, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой.

— Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи, — цитирует главу СК РИА Новости.

20 ноября стало известно, что Бастрыкин планирует встретиться с актрисой Светланой Светличной, чтобы обсудить с ней «духовно-нравственное и культурное развитие» учащихся образовательных учреждений Следственного комитета. Об этом сообщалось на сайте ведомства.

В сообщении говорилось, что актриса на протяжении нескольких лет оказывает ведомству помощь в вопросах культурного и патриотического воспитания кадетов, студентов академий и начинающих следователей.

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