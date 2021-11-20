Бастрыкин обсудит с актрисой Светличной нравственное воспитание следователей

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин встретится с актрисой Светланой Светличной, чтобы обсудить с ней «духовно-нравственное и культурное развитие» учащихся образовательных учреждений СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что актриса на протяжении ряда лет оказывает ведомству помощь в вопросах культурного и патриотического воспитания кадетов, студентов академий и начинающих следователей.

— Александр Иванович много лет лично знаком со знаменитой актрисой, всегда восхищается ее талантом и ценит вклад Светланы Афанасьевны в общее дело воспитания молодого поколения. Каждая ее роль по-своему уникальна и неповторима. Светлана Афанасьевна — представитель золотой эпохи кинематографа, фильмы с ее участием всегда имели большой успех у зрителей, — отметили в СК.

25 октября стало известно об исчезновении Светличной. Днем ранее родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын пропавшей звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.

Актрису нашли после нескольких дней поисков. Она принимала участие в съемках ток-шоу.