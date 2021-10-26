Актриса Светлана Светличная нашлась

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актрису Светлану Светличную нашли сотрудники столичного уголовного розыска. Об этом во вторник, 26 октября, сообщают «Известия».

С артисткой все в порядке. Она находится на съемочной площадке ТВ-шоу, отмечает издание.

До этого «ВМ» публиковала хронологию исчезновения знаменитости.

Вечером 21 октября сын Светличной пишет заявление о пропаже артистки в полицию.

Вечером 22 октября Светличная приезжает на киностудию имени Горького для проведения переговоров о новых съемках. На опубликованных ниже кадрах запечатлен момент, когда актриса в сопровождении некоей девушки входит в здание киностудии.

Там же, по данным Telegram-канала «112», артистке становится плохо и ей вызывают скорую помощь. Именно после этого момента след Светличной теряется.

24 октября в полицию обращается родственница Светличной. По ее словам, актриса перестала выходить на связь не 21-го, а 22 октября.

Утром 25 октября менеджер актрисы Сергей Рублев опроверг сообщения о ее пропаже. Он заявил, что Светличная «живет в своем мироощущении», а ее отсутствие в телепередачах не подтверждает факт исчезновения.

В тот же день подобное мнение высказал и друг Светличной, актер Иван Николаев. По его словам, актриса «переехала поближе к родственникам», теперь живет в пяти минутах езды от них. С прессой она общаться не хочет.

Вечером 25 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светличной.

В ночь на 26 октября к поиску актрисы приступили волонтеры «Лиза Алерт». В поисках участвовали более 40 волонтеров. В течение минувших суток они расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили отделения полиции и медицинские учреждения Москвы и Подмосковья, а также прошагали более 30 километров в поисках актрисы.

Утром 26 октября водителя, который 22 октября подвозил Светличную до киностудии, доставили на допрос. В то же время полиция провела осмотр квартиры актрисы в Погонном проезде. Правоохранители искали предметы, которые могли бы указать на местонахождение актрисы.