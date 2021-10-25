Глава СК поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Светличной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной в столице. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

— Сегодня в средствах массовой информации появилась информация о том, что звезда советского кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Афанасьевна Светличная пропала в Москве: она уже несколько дней не выходит на связь с родственниками, — говорится в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы.

Светличная пропала без вести в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 25 октября. По его словам, утром в воскресенье, 24 октября, родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По словам заявительницы, Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Позже к правоохранителям обратился и сын пропавшей. По его версии, артистка исчезла 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.