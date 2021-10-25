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Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
Фото:Александр Щербак/ТАСС

Российская и советская актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 25 октября.

По словам собеседника «ВМ», утром в воскресенье, 24 октября, родственница 81-летней актрисы обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. По словам заявительницы, Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Позже к правоохранителям обратился и сын пропавшей. По его версии, артистка пропала 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.

Также известно, что Светличная страдает деменцией. В настоящее время ведутся поиски пропавшей.

В августе сообщалось, что Светличная была госпитализирована в больницу. Диагноз, с которым ее госпитализировали, неизвестен.

В этом году актриса уже лежала в больнице. В конце апреля она была госпитализирована с подозрением на инсульт в одну из московских клиник. Заслуженная артистка РСФСР пребывала в отделении неврологии в состоянии средней тяжести.

Актриса уже перенесла один инсульт в конце ноября 2020 года. На тот момент, находясь в больнице, она сообщила, что не желает видеть семью, так как была убеждена, что родственники хотели ее отравить с целью получения наследства.

В феврале актриса сообщила, что собирается продать квартиру в Москве для того, чтобы переехать жить поближе к родственникам. Актриса заявила, что дала согласие на переезд в Сокольники, так как именно там живут ее родные.

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