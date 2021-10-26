Полиция осмотрела квартиру пропавшей актрисы Светличной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полицейские провели осмотр квартиры актрисы Светланы Светличной, которая пропала в столице несколько дней назад. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил источник «ВМ» в правоохранительных органах.

— В квартире в Погонном проезде в Москве был проведен осмотр для того, чтобы найти предметы, указывающие на возможное местонахождение женщины, — сообщил источник.

До этого стало известно, что к поискам пропавшей в столице актрисы Светланы Светличной присоединились более 40 волонтеров «Лиза Алерт», однако они пока не принесли результата.

Светличная пропала без вести в Москве. Утром в воскресенье, 24 октября, родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже, уточнив, что Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Позже к правоохранителям обратился и сын пропавшей. По его версии, артистка исчезла 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной в столице.

Информацию о пропаже актрисы опроверг ее друг актер Иван Николаев. По его словам, актриса переехала поближе к родственникам и не хочет общаться с прессой.