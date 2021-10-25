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«Не хочет общаться»: друг Светличной опроверг информацию о ее пропаже

Анастасия Колоскова

Общество
«Не хочет общаться»: друг Светличной опроверг информацию о ее пропаже
Кадр из фильма «Моя правда» (2007 год)

Актриса Светлана Светличная не пропала, а переехала, чтобы быть ближе к родственникам. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил друг актрисы актер Иван Николаев.

— Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет, — приводит слова актера РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация о том, что российская и советская актриса Светлана Светличная пропала без вести. С заявлением о пропаже знаменитости в полицию якобы обратился ее сын. По его версии, артистка пропала 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.

В феврале актриса сообщала, что собирается продать квартиру в Москве для того, чтобы переехать жить поближе к родственникам. Актриса заявляла, что дала согласие на переезд в Сокольники, так как именно там живут ее родные.

В январе подруга актрисы Елена Перелыгина рассказала, что у Светличной якобы развилась деменция.

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