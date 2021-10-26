Поиском пропавшей Светличной занялись волонтеры

Фото: АГН Москва

К поискам пропавшей в столице актрисы Светланы Светличной присоединились более 40 волонтеров «Лиза Алерт». Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

— К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алерт», — приводит сообщение отряда ТАСС.

В течение минувших суток волонтеры расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили отделения полиции и медицинские учреждения Москвы и Подмосковья, а также прошагали более 30 километров в поисках актрисы.

Они отметили, что Светличная до сих пор не найдена, ее поиск продолжается.

Светличная пропала без вести в Москве. Утром в воскресенье, 24 октября, родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже, уточнив, что Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Позже к правоохранителям обратился и сын пропавшей. По его версии, артистка исчезла 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной в столице.