Восстановлена хронология исчезновения актрисы Светланы Светличной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице при невыясненных обстоятельствах без вести пропала актриса Светлана Светличная. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о загадочном исчезновении 81-летней женщины и составила хронологию связанных с этим событий.

В начале этого месяца, 7 октября, Светличная переехала в новую квартиру, которая расположена в Погонном проезде. Именно в ней ее попытаются найти после пропажи.

Через две недели после переселения, 21 октября, Светличную якобы видели недалеко о метро «Трубная». По словам очевидцев, актриса просила милостыню, сообщает РЕН ТВ.

В течение того же дня сын актрисы Алексей Ивашов безуспешно пытается связаться с матерью. Вечером он пишет заявление о пропаже Светличной в полицию.

Однако вечером 22 октября Светличная приезжает на киностудию имени Горького для проведения переговоров о новых съемках. На опубликованных ниже кадрах запечатлен момент, когда актриса в сопровождении некоей девушки входит в здание киностудии.

Видео: Telegram / 112

Там же, по данным Telegram-канала «112», артистке становится плохо, и ей вызывают скорую помощь. Именно после этого момента след Светличной теряется.

24 октября в полицию обращается родственница Светличной. По ее словам, актриса перестала выходить на связь не 21-го, а 22-го октября.

Утром 25 октября менеджер актрисы Сергей Рублев опроверг сообщения о ее пропаже. Он заявил, что Светличная «живет в своем мироощущении», а ее отсутствие в телепередачах не подтверждает факт исчезновения.

В тот же день подобное мнение высказал и друг Светличной актер Иван Николаев. По его словам, актриса «переехала поближе к родственникам», теперь живет в пяти минут езды от них. С прессой она общаться не хочет.

Вечером 25 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светличной.

В ночь на 26 октября к поиску актрисы приступили волонтеры «Лиза Алерт». В поисках участвовали более 40 волонтеров. В течение минувших суток они расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили отделения полиции и медицинские учреждения Москвы и Подмосковья, а также прошагали более 30 километров в поисках актрисы.

Утром 26 октября водителя, который 22 октября подвозил Светличную до киностудии, доставили на допрос. В то же время полиция провела осмотр квартиры актрисы в Погонном проезде. Правоохранители искали предметы, которые могли бы указать на местонахождение актрисы.

На момент данной публикации Светлана Светличная так и не найдена.