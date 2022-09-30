Более 100 остановок обновили в Москве в сентябре

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 100 остановочных павильонов обновили в сентябре в Москве для обеспечения комфортных поездок на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

— Мы постепенно меняем остановки на новые и современные, где удобно ожидать автобус, электробус или трамвай. В этом году обновили уже 901 остановку, из них 115 — в сентябре. Всего в Москве установлено больше 4,6 тысячи новых павильонов, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, по просьбам жителей были обновлены остановки в микрорайоне Южное Тушино и в 1-м микрорайоне Зеленограда. Там появились навигация и расписание маршрутов, а также была увеличена площадь крыш для защиты от непогоды.

Отмечается, что вскоре на этих остановках появятся электронные табло с прогнозом прибытия автобусов, камеры видеонаблюдения и подсветка, передает Telegram-канал ведомства.

До этого в Дептрансе сообщили, что все автобусы коммерческих перевозчиков в Москве имеют экостандарт Евро-5. Отмечается, что в контрактах с коммерческими перевозчиками прописаны стандарты безопасности и комфорта, а также строгие требования к нормам экологичности и санитарно-технического состояния транспорта.