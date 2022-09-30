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ЦППК объявила о запуске виртуального консультанта на сайте

Дарья Сорокина
Город
ЦППК объявила о запуске виртуального консультанта на сайте
Фото: Pexels

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 30 сентября.

— Консультанта можно спросить про покупку, условия, срок действия и места покупки разовых билетов. Также он расскажет про виды абонементов, особенности каждого типа, восстановление в случае утери, условия возвратов. С помощью системы можно узнать список доступных билетов по вашему маршруту и их стоимость, — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться виртуальным консультантом ЦППК, следует зайти на сайте в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты», а затем найти внизу страницы значок помощника.

Также ЦППК советует задавать консультанту разные вопросы, так как система пока работает в тестовом режиме. Это поможет совершенствовать и улучшать онлайн-помощника.

15 сентября ЦППК запустила виртуального консультанта в своем приложении для телефонов. Пользователи могут получить актуальную информацию о мобильном приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, а также условиях абонементов. Помимо этого, помощник регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов и турникетов.

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