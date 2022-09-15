Виртуальный помощник начал работу в мобильном приложении ЦППК

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Виртуальный консультант — система, отвечающая на вопросы пользователей и регистрирующая их обращения, — заработала в мобильном приложении ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 15 сентября.

Пользователи могут получить актуальную информацию о мобильном приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, а также условиях абонементов. Помимо этого, помощник регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов и турникетов.

Все они будут рассмотрены сотрудниками компании в краткий период времени. Известно, что пока система работает в тестовом режиме, но пассажиры уже могут задавать виртуальному помощнику разные вопросы. Благодаря этому он будет повышать компетентность и постоянно совершенствоваться, резюмировали в ЦППК.

До этого сообщалось, что ЦППК совместно с АО «Трансмашхолдинг» начнут проводить на Казанском вокзале тестирование кресел поездов. Все желающие смогут сравнить новые сиденья со старыми моделями и проголосовать за понравившийся вариант.