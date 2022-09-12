Пассажиры ЦППК выберут дизайн кресел для электропоездов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

ЦППК совместно с АО «Трансмашхолдинг» с 12 сентября начнут проводить на Казанском вокзале тестирование кресел поездов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Все желающие смогут сравнить новые сиденья со старыми моделями и проголосовать за понравившийся вариант. Специальный стенд для демонстрации различных модификаций кресел размещен в зале ожидания № 3 и доступен до 16 сентября, с 9:00 до 18:00 часов.

Так, слева пассажиры увидят знакомую модель кресел, а справа — обновленную. Новая модификация имеет углубление в спинке, улучшающее эргономику конструкции. Человек в таком кресле располагается более глубоко, а расстояние между коленями у людей, сидящих друг напротив друга, увеличено. Это повышает удобство для пассажиров при встречной посадке.

Фото: Пресс-служба ЦППК

Для того чтобы оставить свое мнение, необходимо заполнить анкету прямо на стенде. Результаты голосования будут учтены при установке сидений в пригородных поездах.

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