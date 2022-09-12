Пассажиры ЦППК выберут дизайн кресел для электропоездов

ЦППК совместно с АО «Трансмашхолдинг» с 12 сентября начнут проводить на Казанском вокзале тестирование кресел поездов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Все желающие смогут сравнить новые сиденья со старыми моделями и проголосовать за понравившийся вариант. Специальный стенд для демонстрации различных модификаций кресел размещен в зале ожидания № 3 и доступен до 16 сентября, с 9:00 до 18:00 часов.
Так, слева пассажиры увидят знакомую модель кресел, а справа — обновленную. Новая модификация имеет углубление в спинке, улучшающее эргономику конструкции. Человек в таком кресле располагается более глубоко, а расстояние между коленями у людей, сидящих друг напротив друга, увеличено. Это повышает удобство для пассажиров при встречной посадке.
Для того чтобы оставить свое мнение, необходимо заполнить анкету прямо на стенде. Результаты голосования будут учтены при установке сидений в пригородных поездах.
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