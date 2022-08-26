Тематический поезд в честь 10-летия Новой Москвы запустили на Сокольнической линии метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Сокольническая линия Карта всех событий

На Сокольническую линию столичного метро вышел новый тематический поезд в честь 10-летия Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

— Мы запустили на Сокольнической линии тематический поезд, посвященный десятилетию Новой Москвы. Каждый вагон состава рассказывает о том, как менялись ТиНАО, какие проекты уже реализованы, а какие в скором времени воплотятся в жизнь в этой самой молодой части Москвы, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Снаружи поезд оформлен в красно-желтых тонах и его украшают фотографии Новой Москвы, а внутри написаны интересные факты о районе и его истории.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что после запуска станций метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» транспорт в ТиНАО стал удобнее, а благодаря сервису перевозок по требованию «По пути» в поселениях Новой Москвы можно быстро добраться до станций МЦД Силикатная и Щербинка, а также до станции метро «Прокшино» и обратно, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также для безопасности и комфорта москвичей в городе продолжаются мониторинг состояния и развитие трамвайной инфраструктуры. С начала этого года специалисты обновили 15,2 километра путей, заменили 22 стрелочных перевода, уложили почти 14 тысяч шпал и сварили более 2,5 тысячи стыков.