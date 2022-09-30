Бах призвал допустить до турниров дистанцировавшихся от СВО российских спортсменов

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Российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной военной операции на Украине, необходимо допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в пятницу, 30 сентября.

— Те, кто дистанцировался от властей, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом, — сказал функционер.

Он добавил, что спорт все чаще становится «поводом для политического возмездия». Поэтому одна из ключевых задач олимпийского движения — способствовать миру, сохраняя политический нейтралитет, передает слова Баха «Царьград».

До этого руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс сообщила, что спортсмены из России обязательно вернутся на международные соревнования.

Лайонс назвала возвращение команды России на турниры «неизбежным» исходом. Однако, по ее словам, прежде всего необходимо определить сроки события и «как это будет выглядеть»