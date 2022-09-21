В Олимпийском комитете США назвали неизбежным возвращение россиян на соревнования

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Спортсмены из России обязательно вернутся на международные соревнования, это неизбежно. Об этом заявила руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в среду, 21 сентября.

Она отметила, что руководство американского комитета осведомлено о размышлениях Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым решается дальнейшая судьба российских атлетов. Так, сегодня ведутся переговоры с разными странами, которые высказывают свою точку зрения.

Лайонс назвала возвращение команды России на турниры «неизбежным» исходом. Однако, по ее словам, прежде всего необходимо определить сроки события и «как это будет выглядеть», передает «Мир новостей».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Как уточнили в ведомстве, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие. Однако происходящий сейчас конфликт на Украине МОК не хочет оставлять без внимания.