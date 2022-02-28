МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований

Флаг Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МОК.

Как уточнили в ведомстве, Олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если они не принимают в них активного участия. Однако происходящий сейчас конфликт на Украине МОК не хочет оставлять без внимания.

— В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну, — говорится в сообщении.

Из-за этого исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Подчеркивается, что спортсмены из этих стран могут выступать как нейтральные атлеты.

Днем ранее, 27 февраля, стало известно, что Международной федерации футбола (ФИФА) запретила проводить матчи на территории России. Домашние матчи сборной России пройдут на нейтральной территории и без зрителей. Причиной такого решения называется проводимая Россией на Украине спецоперация.