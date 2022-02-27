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Российская сборная по футболу сможет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Российская сборная по футболу сможет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
Фото: Twitter / TeamRussia

Российская сборная по футболу сможет участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны и в нейтральном статусе. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

Кроме того, федерация запретила проводить матчи на территории России. Домашние матчи сборной России пройдут на нейтральной территории и без зрителей. Причиной такого решения называется проводимая Россией на Украине спецоперация.

— Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро совета ФИФА, в состав которого входят президент организации и шесть глав конфедераций, единогласно решило принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), — говорится в сообщении.

Днем ранее, 26 февраля, сообщалось, что сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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