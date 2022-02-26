Сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч ЧМ против команды РФ

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Сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

Матч должен был состояться в Москве 24 марта.

— В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша — Россия. Это единственно правильное решение, — написал Кулеша в Twitter.

24 февраля сборные Польши, Чехии и Швеции заявили, что не будут проводить матчи квалификации к ЧМ на российской территории из-за ситуации вокруг Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.