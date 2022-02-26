Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч ЧМ против команды РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч ЧМ против команды РФ
Фото: Pixabay

Сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

Матч должен был состояться в Москве 24 марта.

— В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша — Россия. Это единственно правильное решение, — написал Кулеша в Twitter.

24 февраля сборные Польши, Чехии и Швеции заявили, что не будут проводить матчи квалификации к ЧМ на российской территории из-за ситуации вокруг Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Польша Россия Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте