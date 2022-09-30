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На съезде с КАД в сторону Рублево-Успенского шоссе произошло ДТП

Егор Провоторов
Происшествия
На съезде с КАД в сторону Рублево-Успенского шоссе произошло ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На внутренней стороне 60 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) неподалеку от развязки с Рублево-Успенским шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ограждением.

Как сообщается на канале Дептранс. Оперативно в Telegram, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства дорожного инцидента и информация о пострадавших в данный момент уточняется. Дорожные службы перекрыли съезд с МКАД в сторону Московской области.

В минувшую среду, 28 сентября, произошла автомобильная авария на внешней стороне 2-го километра МКАД. По предварительным данным, водитель «Лады» перестраивался и столкнулся с грузовой иномаркой. В результате дорожного инцидента пострадал один человек.

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