Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

ДТП произошло на внутренней стороне 2-го километра МКАД, перед Ивановским мостом. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на МКАД в среду, 28 сентября. На юге Москвы загорелся стоявший на обочине грузовик.