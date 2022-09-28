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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД на востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

ДТП произошло на внутренней стороне 2-го километра МКАД, перед Ивановским мостом. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на МКАД в среду, 28 сентября. На юге Москвы загорелся стоявший на обочине грузовик.

Автомобили Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП грузовик
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