Грузовик загорелся на МКАД на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

Пожар произошел на внешней стороне 21-го километра МКАД: загорелся грузовик, стоявший на обочине.

На данный момент огонь ликвидирован, но на месте продолжают работать оперативные службы города. Обстоятельства происшествия уточняются.

Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое возгорание автомобиля произошло на Зубовском бульваре 24 июня. Машина загорелась в результате столкновения со зданием. В ДТП погибли два человека. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал бывшему футболисту.