Владельцем «Мерседеса», загоревшегося на Зубовском бульваре, оказался бывший футболист

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

«Мерседес», который врезался в дом в центре Москвы, принадлежит бывшему футболисту Расиму Хутову. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

Несколько дней назад спортсмен опубликовал на сайте частных объявлений пост о продаже своего автомобиля. На него откликнулся 24-летний Мурат Салпагаров и попросил о встрече.

По данным Telegram-канала «112», забирать иномарку парень приехал вместе с друзьями. После осмотра молодые люди оформили договор купли-продажи и условились, что через несколько дней Мурат отдаст деньги. В подтверждение этого он оставил расписку.

Однако деньги Расим Хутов так и не получил, а о смертельной аварии узнал от сотрудников полиции.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром 24 июня. «Мерседес» на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

Подробнее о страшном ДТП — в материале «ВМ».