Восемь пассажиров: что известно о смертельном ДТП на Зубовском бульваре

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

В ночь с четверга на пятницу стало известно о страшной аварии, произошедшей в сердце столицы — на Зубовском бульваре. Иномарка на большой скорости врезалась в стену дома, расположенного у дороги, и вспыхнула. Жертвами столкновения стали двое, еще шесть человек пострадали. Подробнее о жутком ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

Смертельное ДТП

Все произошло около четырех часов утра. Водитель иномарки тронулся на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в такси и врезался в здание.

Удар при столкновении был такой силы, что автомобиль даже подпрыгнул, а после моментально вспыхнул.

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Для парня за рулем иномарки и девушки, сидевшей на переднем сиденье, этот маневр стал смертельным. Остальных пассажиров удалось спасти.

По воспоминаниям очевидцев, полицейские кричали им (случайным свидетелям трагедии — прим. «ВМ») предупреждения о том, что подходить близко к машине нельзя, но мужчины не испугались и вытащили шестерых пассажиров.

Так, одним из спасавших был тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев.

По его словам, он гулял по столице, когда услышал визг тормозов. Мужчина побежал на место аварии и начал вытаскивать пассажиров.

— Шестерых пострадавших успели вытащить и доставить в больницу. Водителя и пассажира спереди спасти не удалось, — цитирует Mash Алиева.

Два неопознанных человека

Известно, что все пассажиры юные. По данным источника «ВМ», знакомого с ситуацией, в четверг вечером компания отмечала день рождения одной из девушек — Анастасии Гривы, ей исполнилось 18 лет.

Она, как и все выжившие друзья, пострадала и была госпитализирована. Сейчас именинница находится в реанимации, она в сознании, но ее состояние оценивается как средней тяжести.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Также, по данным «ВМ», в машине находились: 22-летний Шамиль Хадшиев, 23-летний Анзор Кубанов, 20-летний Давид Дон, 19-летняя Ника Наибрина. Личность еще одной девушки пока установить не удалось.

Самым старшим в компании был погибший водитель — его звали Мурат Салпагаров, ему было всего 24 года. Юноша приехал из Ставропольского края и работал в столице водителем. Сколько лет было второму погибшему — пока неизвестно.

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Без номеров, на красный

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Мерседеса» ехал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом промчался на красный сигнал светофора, не соблюдая скоростной режим.

В какой-то момент юноша не справился с управлением, наехал на препятствие и влетел в стену.

— Грубое нарушение ПДД стало причиной смертельного ДТП на Зубовском бульваре, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

В свою очередь столичная прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы.

Задача не из простых: на «Мерседесе» не было номеров, и вычислить владельца машины будет затруднительно. Также известно, что внутри автомобиля находилось восемь человек, что нарушает существующие правила безопасности. Однако понесут ли спасенные какую-либо ответственность, тоже пока неизвестно.