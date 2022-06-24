Момент смертельной аварии в центре Москвы попал на видео

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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Карта всех событий

Момент смертельного ДТП с участием Мерседеса, в котором погибли два человека, попал на видео.

На кадрах видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, еда его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену.

Само ДТП произошло 24 июня. В сгоревшем автомобиле скончались два человека. Еще шесть других пассажиров Мерседеса пострадали. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры.

До этого, 19 июня, мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

Позднее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».