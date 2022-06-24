Момент смертельной аварии в центре Москвы попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием Мерседеса, в котором погибли два человека, попал на видео.
На кадрах видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, еда его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.
Видео: Telegram / Дептранс Оперативно
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену.
Само ДТП произошло 24 июня. В сгоревшем автомобиле скончались два человека. Еще шесть других пассажиров Мерседеса пострадали. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры.
Позднее в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.