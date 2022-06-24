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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Карта всех событий

В Сети появилось видео с места смертельной аварии в центре Москвы, где автомобиль марки «Мерседес» врезался в стену здания и загорелся.

На опубликованных в Telegram-канале «112» кадрах видно, что вся машина объята пламенем.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / 112

Личность водителя и пассажиров Мерседеса устанавливаются.

Само ДТП произошло 24 июня. В сгоревшем автомобиле скончались два человека. Еще шесть других пассажиров Мерседеса пострадали.

До этого, 19 июня, мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

После произошедшего водитель скрылся с места происшествия, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Позднее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».