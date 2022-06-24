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Дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Зубовском бульваре

Елена Самойлова
Происшествия
Дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Зубовском бульваре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной на Зубовском бульваре. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход его расследования контролируется прокуратурой.

ДТП произошло ранним утром 24 июня. «Мерседес »на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Подробнее о страшном ДТП — в материале «ВМ».

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