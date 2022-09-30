Захарова увидела связь между нападением на генконсульство РФ в США и атаками на Донбасс

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 30 сентября, прокомментировала нападение на генеральное консульство России в Нью-Йорке.

Дипломат разместила на своем канале в Telegram видео, на котором неизвестный заливает красной краской здание диппредставительства.

— Посмотрите — вот так киевский режим и НАТО во главе с США заливали кровью Донецк и Луганск все эти годы. Единственное, что умеют, — заметила Мария Захарова.

О том, что двое неизвестных в ночное время суток облили российское генконсульство в Нью-Йорке красной краской, выяснилось 30 сентября. Дипломаты пожаловались, что американская сторона практически устранилась от обеспечения безопасности загранучреждения, заявив, что в последние несколько недель около здания нет полицейских.

22 сентября сообщалось, что министры иностранных дел трех западных государств запросили встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Речь идет о руководителях МИД Франции, Германии и еще одной страны северной Европы.