Главы МИД трех западных стран запросили встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главы дипломатических ведомств ФРГ и Франции, а также представитель одного из государств Северной Европы запросили встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом в четверг, 22 сентября, заявила журналистам официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.

— Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу, — подчеркнула дипломат в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале Россия-1.

В минувшую среду, 21 сентября, Лавров на Генассамблее ООН заявил, что все поставленные перед российскими силами цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

Глава российского МИД прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН ночью в среду. Самолет с Лавровым на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких нештатных ситуаций во время перелета не было.