Лавров: Все цели спецоперации будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло

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Все поставленные цели специальной военной операции на Украины будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло. Такое заявление сделал в среду, 21 сентября, глава российского МИД Сергей Лавров.

— Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции, — заявил министр.

По словам Лаврова, основные цели спецоперации: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины, передает ТАСС.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН ночью в среду. Самолет с главой МИД на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких нештатных ситуаций во время перелета не было.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Делегацию из России на мероприятии возглавил Лавров. Он пообещал озвучить в ходе предстоящей ГА ООН жесткие оценки разных стран касательно «тех или иных действий».