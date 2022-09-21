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Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк на ГА ООН

Юлия Курганова
В мире
Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк на ГА ООН
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Самолет с главой ведомства на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Сообщается, что никаких внештатных ситуаций во время перелета не было, передает ТАСС.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Делегацию из России на мероприятии возглавил Лавров. Он пообещал озвучить жесткие оценки «тех или иных действий» разных стран в ходе предстоящей ГА ООН.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, хотя ее муж отказался. Выступление украинского лидера будут транслировать в среду, 21 сентября, по видеосвязи. Сам он принял решение не лететь в США из соображений национальной безопасности.

20 сентября президент Польши Анджей Дуда на Генеральной ассамблее ООН заявил, что «Россия должна выплатить Украине военные репарации». Всю свою речь, которая продолжалась почти 28 минут, он посвятил Киеву. Говоря об Украине, он также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.

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