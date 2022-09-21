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Супругу Зеленского заметили на ГА ООН, куда он сам отказался лететь

Юлия Курганова
В мире
Супругу Зеленского заметили на ГА ООН, куда он сам отказался лететь
Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, хотя ее муж отказался.

Выступление украинского лидера будут транслировать в среду, 21 сентября, по видеосвязи. Сам он принял решение не лететь в Соединенные Штаты из соображений национальной безопасности.

При этом еще до прибытия его жены в США заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Елена Зеленская, скорее всего, прилетит в Нью-Йорк, потому что она «вовсю разъезжает по миру». Он отметил, что это является антирекламой для усилий западников, которые утверждают о большой опасности выезда с Украины местного руководства, сообщает ТАСС.

20 сентября президент Польши Анджей Дуда на Генеральной ассамблее ООН заявил, что «Россия должна выплатить Украине военные репарации». Всю свою речь, которая продолжалась почти 28 минут, он посвятил Киеву. Говоря об Украине, он также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.

Украина Елена Зеленская ООН США
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