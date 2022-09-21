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Президент Польши Дуда заявил в ООН, что Россия «должна Украине репарации»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Президент Польши Дуда заявил в ООН, что Россия «должна Украине репарации»
Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда на Генеральной ассамблее ООН заявил, что «Россия должна выплатить Украине военные репарации». Всю свою речь, которая продолжалась почти 28 минут, он посвятил Киеву.

— Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций, — высказался польский лидер.

Говоря об Украине, он также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от ФРГ.

— Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого, — заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Польша «не перестанет предпринимать действия» с целью «привлечения РФ к ответственности за нарушение международного права». По его словам, польские власти уже сотрудничают «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных», сообщает РИА Новости.

19 сентября глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами. Недавно Шольц заявил, что не хотел бы, чтобы граждане искали в исторических книгах аргументы для изменения границ, так как она уже установлена навсегда. Польские журналисты связали эти слова с конфликтом вокруг выплаты репараций Варшаве.

Украина Польша Спецоперации Россия Анджей Дуда
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