Польша потребовала от Шольца объяснить заявление о пересмотре границ

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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

Недавно Шольц заявил, что не хотел бы, чтобы граждане искали в исторических книгах аргументы для изменения границ, так как она уже установлена навсегда. Польские журналисты связали эти слова с конфликтом вокруг выплаты репараций Варшаве.

В связи с этим Солох отметил, что фраза немецкого политика действительно связана с продолжающимся спором между государствами.

— Чтобы вернуть доверие со стороны непосредственно канцлера, должны прозвучать глубоко поясняющие слова. Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», — приводит его слова РИА Новости.

В июле сообщалось, что руководство Польши намерено продолжить добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Кроме того, президент Польши выступил за то, чтобы республика потребовала от России репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Германия начала эту войну, а Россия якобы присоединилась к ней.