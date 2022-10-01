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Водительское удостоверение в России теперь можно предъявлять в электронном виде

Егор Провоторов
Общество
Водительское удостоверение в России теперь можно предъявлять в электронном виде
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С 1 октября в России заработает электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение «Госуслуги Авто» запускают с 1 октября. При этом, как сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, водительские права в физическом виде по-прежнему должно быть в наличии.

Полная замена удостоверений на электронный формат станет возможной лишь после внесения соответствующих поправок в правила дорожного движения России, заметил Черников.

Он отметил перспективность внедрения современных информационных технологий и систем в различные сферы, в том числе транспорта, дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящий момент одна из задач ГИБДД заключается в том, чтобы выложить на портале полный пакет документов, который автовладелец может предоставить в электронном виде, и законно управлять машиной.

В прошлом году водители получили возможность в тестовом режиме показывать в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Эксперимент получил положительные отзывы со стороны автолюбителей, пишет ТАСС.

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