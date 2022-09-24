Адвокат назвала лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

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Водителя в состоянии опьянения лишают водительского удостоверения в соответствии с частью первой статьи 12.8 КоАП. При этом неважно, чем было вызвано опьянение, алкоголем или лекарства. Об этом сообщила адвокат, преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.

Она отметила, что при этом в российском законодательстве не указан перечень с лекарствами, за которые водителя могут привлечь к ответственности.

— В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало данную идею. Но Минздрав пока не высказался по вопросу обращения, — рассказала адвокат, передает агентство «Прайм».

В итоге водитель сам должен определить сможет ли он вести машину, приняв лекарства. К каждому препарату приложена инструкция, которую необходимо изучить. Особо нужно отнестись к лекарствам с наиболее выраженным влиянием на внимание водителя: седативные, снотворные, наркотические, транквилизирующие, антипсихотические психотропные и антипсихотические средства, сообщила Рыжкова.

Автомобилистам напомнили, что грозит за езду с просроченными правами. По словам собеседника «Вечерней Москвы» юриста Льва Воропаева, не заменивший просроченные водительские права человек не имеет права управлять транспортным средством, соответственно, он лишается права водить машину.