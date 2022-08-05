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Автомобилистам напомнили, что грозит за езду с просроченными правами

Евгений Белоусов
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автомобилистам напомнили, что грозит за езду с просроченными правами
Фото: Pexels

Российские власти продлили срок действия водительских прав, которые истекают в этом году, до 2025 года. Юрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», чем грозит автомобилистам езда с просроченными правами.

По словам собеседника «ВМ», не заменивший просроченные водительские права человек не имеет права управлять транспортным средством, соответственно, он лишается права водить машину. При вождении с просроченными правами ему грозит штраф от пяти до 15 тысячи рублей. Кроме того, машина водителя будет перемещена на штраф стоянку.

Когда у человека истекает срок водительского удостоверения, по закону считается, что у него нет прав, однако уголовная ответственность в этом случае не предусмотрена, добавил Воропаев.

Подробнее о замене водительского удостоверения в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно сообщалось, что автомобилистам из России могут усложнить процесс получения водительских удостоверений при подозрении на наличие заболеваний, препятствующих вождению, а также при наличии других ограничений по здоровью. В Госдуме рассмотрят соответствующие поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных».

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