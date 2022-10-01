Климова объяснила, почему Нагиев приостановил телевизионную карьеру

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Известный российский актер Дмитрий Нагиев взял годовой академический отпуск от телевизионной работы и занимается своими проектами. Об этом рассказала его коллега Валерия, а также актриса Екатерина Климова.

Нагиев пропал с экранов в 2022 году, оставив проекты «Голос. Дети» и «Голос 60+». Знакомая артиста по телевизионной работе пояснила, что в настоящее время актер находится в России и занимается собственными проектами. По словам Валерии, телеведущий сам решил уйти с телеэкранов на год и уйти в отпуск, чтобы набраться сил и осмыслить все, что происходит в мире.

Актриса Екатерина Климова работала с Дмитрием над одним из проектов, поэтому смогла обратить внимание на усталость коллеги, рассказала она в интервью изданию «Караван историй».

Артистка заметила, что в жизни Нагиев такой же, как на экране, — обаятельный, веселый, даже несмотря на усталость. Климова подчеркнула, что у коллеги сейчас плотный рабочий график, поэтому пожелала ему сил.

Накануне появилась информация, что Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН вместо Александра Маслякова.