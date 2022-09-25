Дмитрий Нагиев сменил Александра Маслякова в роли ведущего КВН

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Именитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона в Клубе веселых и находчивых (КВН). Вечером в субботу, 24 сентября, Первый канал показал в эфире стартовую игру в новом сезоне телепередачи.

В эфире генеральный директор телеканала Константин Эрнст взял приветственное слово. Он заявил, что в будущем бессменный ведущий Александр Масляков вернется к трибуне ведущего, однако сейчас его заменит другой человек.

— Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН — программа родная, игра, которую любят с самого детства, — сказал Эрнст.

По словам функционера, товарищи Маслякова «всей душой откликнулись» на его просьбу. Гендиректор Первого канала заметил, что основатель КВН выбрал себе в качестве замены «одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего». После этого на сцене появился Дмитрий Нагиев, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что руководство Первого канала выбрало нового ведущего десятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» вместо Нагиева, им станет Яна Чурикова.