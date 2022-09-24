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Стало известно, кто заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети»

Лейла Алиева
Общество
Стало известно, кто заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Руководство Первого канала выбрало нового ведущего десятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети», им станет Яна Чурикова.

При этом официально данную информацию телеканал еще не прокомментировал.

Соведущей Чуриковой станет Агата Муцениеце, а кресла наставников займут певица МакSим, рэпер Баста и Егор Крид, передает Пятый канал.

В начале августа стало известно, что вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. По словам самой Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу. По его словам, она не подходит на роль ведущей этого проекта. Идеально для этой роли подходил Дмитрий Нагиев.

На днях Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос 60+». Она призналась, что абсолютно не ждала предложения стать ведущей популярного проекта. По ее словам, это было «очень пугающе».

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