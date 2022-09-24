Стало известно, кто заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети»

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Руководство Первого канала выбрало нового ведущего десятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети», им станет Яна Чурикова.

При этом официально данную информацию телеканал еще не прокомментировал.

Соведущей Чуриковой станет Агата Муцениеце, а кресла наставников займут певица МакSим, рэпер Баста и Егор Крид, передает Пятый канал.

В начале августа стало известно, что вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. По словам самой Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу. По его словам, она не подходит на роль ведущей этого проекта. Идеально для этой роли подходил Дмитрий Нагиев.

На днях Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос 60+». Она призналась, что абсолютно не ждала предложения стать ведущей популярного проекта. По ее словам, это было «очень пугающе».