«Полуобморочное состояние»: Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос 60+»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась впечатлениями от работы на проекте «Голос 60+».

— Конечно, волнение было, такое полуобморочное состояние. Понравилось работать с людьми — они все, абсолютно все, яркие индивидуальности, — поделилась телеведущая.

Гузеева призналась, что абсолютно не ждала предложения стать ведущей популярного проекта. По ее словам, это было «очень пугающе».

— Что меня пригласят в такой раскрученный проект, который ассоциируется с одним-единственным ведущим (и он бессменно вел его все эти десять лет), конечно, это для меня было очень пугающе. Конечно, страшно, — передает слова Гузеевой РБК Life.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу. По его словам, она не подходит на роль ведущей этого проекта. Идеально для этой роли подходил Дмитрий Нагиев.

В августе Гузеева столкнулась с жесткой критикой после того, как стала новой ведущей программы «Голос 60+». Пользователи, не стесняясь в выражениях, заявили о своем недовольстве в социальных сетях. Ведущая не стала молчать и резко ответила недоброжелателям.