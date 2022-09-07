Музыкальный критик Соседов оценил Гузееву в качестве ведущей шоу «Голос 60+»

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На Первом канале стартовал новый сезон вокального телепроекта «Голос 60+», где ведущей выступила Лариса Гузеева. Своим мнением о Ларисе Гузеевой в качестве ведущей шоу «Голос 60+» поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов признался, что не смотрит шоу «Голос», ему неинтересна эта программа. Критик также добавил, что Гузеева не подходит на роль ведущей этого шоу. Идеально для этой роли подходил Дмитрий Нагиев.

— Лучшим его ведущим был, конечно, Нагиев. Потому что у Димы в рамках этого шоу было свое очень яркое шоу — шоу ведущего. Это отдельный ингредиент этой программы. Мне трудно представить иного ведущего этого шоу, кроме Нагиева. Тогда это будет уже другое шоу, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому неинтересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.