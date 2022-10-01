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Небензя рассказал, кому могут быть выгодны инциденты на «Северных потоках»

Егор Провоторов
В мире
Небензя рассказал, кому могут быть выгодны инциденты на «Северных потоках»
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Инцидент со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгоден Соединенным Штатам. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, после этих инцидентов поставщики американского сжиженного газа обязаны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на территорию Европы. Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности, посвященном вышеуказанному инциденту, пишет ТАСС.

Говоря о том, что кто-то может обвинить Россию в этом происшествии, Небензя заявил, что Москве нет смысла разрушать проект, в который были вложены «колоссальные объемы инвестиций» и от которого могла бы быть существенная экономическая отдача для российской стороны.

По словам постпреда РФ при ООН, Соединенные Штаты абсолютно не заботит то, что европейские страны ждет темная и холодная зима.

— США в условиях энергетического кризиса спешно переносят европейское производство, они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы. Все то, что десятилетиями развивало объединенную Европу, — резюмировал Небензя.

Накануне представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что около 800 миллионов кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии.

Василий Небензя ООН Северный поток
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