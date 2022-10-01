В трех нитках «Северных потоков» на момент ЧП было порядка 800 млн кубометров газа

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Около 800 миллионов кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии, сообщил выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По предварительным оценкам, в поврежденных нитках газопроводов на момент инцидента находилось порядка 800 кубометров газа. К примеру, столько потребляет Дания за три месяца. Информация о резком падении давления и утечке газа позволяют с уверенностью говорить о том, что нарушение герметичности газопроводов вызваны «физическим повреждением», объяснил представитель компании.

Куприянов также отметил, что на момент повреждения транспортировка горючего по газопроводам не осуществлялась «по разным причинам», однако оба они были готовы к работе, пишет ТАСС.

В настоящее время «Газпром» приступил к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы газопроводов, однако сроки на данный момент оценить невозможно.

— Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача, — подчеркнул Куприянов.

Первоочередным шагом в этом направлении в «Газпроме» назвали физическое обследование мест повреждений трубопроводов. Представитель компании назвал ситуацию с повреждением трубопроводов абсолютно беспрецедентной.

Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у России нет никаких доказательств причастности западных спецслужб к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако подобное происходило раньше.